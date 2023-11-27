Hellas Verona 2 - 2 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Hellas Verona ile Lecce karşı karşıya geldi.

Lecce, 30. dakikada Remi Oudin ile öne geçti. Cyril Ngonge, Verona adına beraberliği getiren isim oldu.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Lecce bir kez daha öne geçti. Joan Gonzalez, 69. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Hellas Verona, 77. dakikada Milan Djuric ile bir kez daha beraberliği sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Lecce, puanını 13'e çıkartarak haftayı 13. sırada kapattı. 9 puanlı Hellas Verona ise 19. sırada yer aldı.