Monza - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Salernitana maçı 8 Ekim Pazar günü saat 13.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MONZA - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza

Di Gregorio; Carboni, Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo

Salernitana

Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Cabral; Dia