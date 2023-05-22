Haberler İtalya Serie A Juventus'a şok! 11 puan silme cezası istendi

Juventus'a şok! 11 puan silme cezası istendi

Son dakika spor haberleri... İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığı, mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Juventus için 11 puan silme cezası istedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:54
Juventus'a şok! 11 puan silme cezası istendi

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığının, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus için 11 puan silme cezası talep ettiği bildirildi.

Mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle hem adli hem de spor yargısında süreçleri devam eden Juventus'a, spor yargısından yeni ceza talebi geldi.

FIGC'in daha önce Juventus'a verdiği 15 puan silme cezasının İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu tarafından siyah-beyazlı kulübün itirazı üzerine iptal etmesi ve dosyayı yeniden değerlendirmesi için federasyona geri göndermesi neticesinde, FIGC Spor Savcılığı bugün yeniden toplandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, FIGC Spor Savcısı Giuseppe Chine, yeniden görüşülen dosyada, futbolcu transferleri ve maaşlarında haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali bilançolardaki usulsüzlükler nedeniyle Juventus için bu kez 11 puan silme cezası verilmesini talep etti.

Savcı Chine ayrıca, cezaları iptal edilen eski başkan yardımcısı Pavel Nedved ile 6 yönetici için de yeniden 8'er aylık hak mahrumiyeti verilmesini istedi.

Spor savcısının istediği 11 puan silme cezası federasyon hukuk kurullarında kabul edilirse, Serie A'da 69 puanla 2. sırada bulunan Juventus, 58 puanla 8. sıraya gerileyecek.

Bu arada, FIGC Spor Savcısı'nın 11 puan silme cezası talep etmesinin ardından Juventus'un Milano Borsası'ndaki hisselerinin yüzde 4,2 değer kaybettiği bildirildi.

JUVENTUS'UN BAŞINI AĞRITAN "PRISMA" SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021 ile mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma'daki ofislerinde arama yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansıdı.

Başsavcılığın soruşturmasını ekim 2022'de tamamlaması sonrası dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa etti.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlattı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası verdi. Juventus'un eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Juventus'un bu cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını ve Pavel Nedved ile bazı yöneticilerini hak mahrumiyetini iptal edip, ceza kararlarını yeniden değerlendirmesi için FIGC'e geri gönderdi.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekipleri onun peşinde! Orta sahaya genç yetenek...
Müge Anlı çocuklarıyla sırra kadem basan Sevgi Demirci olayında kan donduran detaya ulaştı! Yıkık evden çıkan kanlı lavabo ve ayakkabı...
G.Saray'ın Icardi teklifi belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Empoli - Juventus maçı hangi kanalda?
Roma - Salernitana maçı hangi kanalda?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
| Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... 15:12
Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... 14:48
Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! 14:43
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? 14:42
Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! 14:30
Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! 14:20
Daha Eski
Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı 14:02
Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! 13:25
Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu 12:48
F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! 12:44
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? 12:18
Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu 12:16