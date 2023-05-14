Haberler İtalya Serie A Juventus - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Juventus ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 13:30
Juventus - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Juventus ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Cremonese maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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JUVENTUS - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus
Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Kean, Milik

Cremonese
Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Meite, Castagnetti, Benassi; Galdames; Okereke, Ciofani

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