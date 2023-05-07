Torino Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Torino-Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. haftada Torino sahasında Monza'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor.
TORINO-MONZA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Torino'nun sahasında Monza'yı konuk edeceği maç TSİ 16.00'da başlayacak. Kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TORINO-MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Torino: Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Schuurs; Lazaro, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria
Monza: Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Pessina, Augusto; Colpani, Caprari; Petagna