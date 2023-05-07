Haberler İtalya Serie A Torino Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Torino Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı sürüyor. Torino sahasında Monza'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Torino-Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00
Torino Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Torino-Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. haftada Torino sahasında Monza'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor.

TORINO-MONZA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino'nun sahasında Monza'yı konuk edeceği maç TSİ 16.00'da başlayacak. Kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TORINO-MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Schuurs; Lazaro, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria

Monza: Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Pessina, Augusto; Colpani, Caprari; Petagna

DİĞER
Ak Parti'den aday olan ünlü isimler Seda Sarıbaş ile Bahadır Yenişehirlioğlu Pazar Sabah'a konuştu! "Nefret siyaseti Türkiye’ye galip gelemeyecek!"
Ak Parti'den aday olan ünlü isimlerden mesaj: "Doğu zaman doğru adam ilkesiyle çalışıyoruz, nefret siyaseti Türkiye’ye galip gelemeyecek!"
Maç sonu övgüler yağdırdı! "Takımını ayakta tutan isim..."
Sağa yeni aday! Boey giderse Cimbom onu getirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lecce - Hellas Verona maçı saat kaçta?
Napoli-Fiorentina maçı ne zaman?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
Green Card çekiliş sonuç ekranı 2023
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu çarpıcı sözler! "En büyük hayal kırıklığı..." Maç sonu çarpıcı sözler! "En büyük hayal kırıklığı..." 10:20
Newcastle United - Arsenal maçı saat kaçta? Newcastle United - Arsenal maçı saat kaçta? 10:12
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 10:08
Lecce - Hellas Verona maçı saat kaçta? Lecce - Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:03
Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? 10:00
Başakşehir'de G.Saray maçı öncesi 2 eksik! Başakşehir'de G.Saray maçı öncesi 2 eksik! 09:59
Daha Eski
Giresunspor - Fenerbahçe detayları! Giresunspor - Fenerbahçe detayları! 09:53
Ümraniyespor - Sivasspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Sivasspor maçı saat kaçta? 09:50
Ayrılığın habercisi mi? F.Bahçeli yıldız... Ayrılığın habercisi mi? F.Bahçeli yıldız... 09:48
G.Saray'ın genç yıldızından F.Bahçe iddialarına flaş yanıt! G.Saray'ın genç yıldızından F.Bahçe iddialarına flaş yanıt! 09:41
Napoli-Fiorentina maçı ne zaman? Napoli-Fiorentina maçı ne zaman? 09:15
Troyes - PSG maçı hangi kanalda? Troyes - PSG maçı hangi kanalda? 09:09