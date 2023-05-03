Haberler İtalya Serie A Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Monza ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:08 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20
Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 33. haftada Monza ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Roma maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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