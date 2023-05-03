Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 33. haftada Monza ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Roma maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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