Haberler İtalya Serie A Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 10:54 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 11:00
Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Milan ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Lecce maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MILAN - LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan
Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic

Lecce
Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Oudin, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco

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