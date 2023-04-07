Haberler İtalya Serie A Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Salernitana ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:00
Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Salernitana ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNİTANA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Inter maçı 7 Nisan Cuma günü saat 18.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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SALERNİTANA - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salernitana

Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek

Inter

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku

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