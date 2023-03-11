Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Napoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Atalanta maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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NAPOLI - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Atalanta

Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund