Lecce - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lecce - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 22. haftada Lecce ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Roma maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

LECCE - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham