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Monza Sampdoria: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Monza ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 00:53 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 00:59
Monza Sampdoria: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da Monza ile Sampdoria kozlarını paylaştı. Mücadelede 2-2'lik beraberlikle sona ererken iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelede ilk gol 12. dakikada Sampdoria'dan Gabbiaddini'nin ayağından geldi.

Monza'da 32. dakikada ise Petagna sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

58. dakikada ise Gabbiaddini bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Maça son noktayı koyan ise 90+9'da Monza'dan Pessina oldu. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken Monza ligde 26 puanla 10. sırada yer aldı.
Sampdoria ise 10 puanla 19. sırada bulunuyor.

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