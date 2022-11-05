Milan - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Milan ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Spezia maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te S Sports 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MILAN - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi

Spezia

Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Reca; Ekdal, Bourabia; Agudelo, Verde, Gyasi, Nzola