Empoli 1 - 3 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Milan, Empoli'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile orta sıralardaki Empoli, Carlo Castellani Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakada, Milan 79. dakikada Hırvat golcüsü Ante Rebic'in golüyle öne geçti: 0-1.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta, ev sahibi takım Nedim Bajrami'nin 90+2. dakikada attığı golle beraberliği sağladı: 1-1.

Milan, bu gole 1 dakika sonra Fode Ballo-Toure ile yanıt verdi ve maçta bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 1-2.

Konuk takım, 90+6. dakikada Portekizli golcüsü Rafael Leao ile maçın skorunu belirleyen golü buldu: 1-3.

Milan, Empoli'yi son dakikalarda attığı gollerle 3-1 yenerek, puanını 17'ye yükseltti ve puan tablosunda 3. sırada yer aldı.

Haftayı puansız kapatan Empoli ise ligdeki 3. yenilgisini alırken, 7 puanla 14. sırada kaldı.