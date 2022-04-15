Haberler İtalya Serie A Atalanta'da Merih Demiral gidiyor Johan Vasquez geliyor!

Atalanta'da Merih Demiral gidiyor Johan Vasquez geliyor!

Serie A Ligi ekiplerinden Atalanta, milli futbolcu Merih Demiral'dan gelecek yüksek bonservis bedelini bekiyor. Merih ile elini maddi anlamda rahatlatmak isteyen çizme ekibi, yıldız futbolcunun yerine ise Meksikalı stoper Johan Vasquez'i transfer edecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 12:57
Atalanta'da Merih Demiral gidiyor Johan Vasquez geliyor!

Merih Demiral'ı astronomik bedelle satmaya hazırlanan Atalanta yeni stoperini buldu. Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullanacak olan ve başta Manchester United olmak üzere Avrupa'nın birçok dev kulübüyle temas halindeki Atalanta, Genoa'dan Johan Vasquez'i transfer etmek için girişimlere başladı.

AVRUPA'NIN KISKACINDA

Ajansspor'un haberine göre milli stoperimizin 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı alan Atalanta, Merih Demiral'ın transferi için başta Manchester United olmak üzere Avrupa'nın birçok dev kulübüyle temasta.

MERİH YERİNE VAZQUEZ

İtalyan ekibi Merih'in yerine ise Johan Vasquez ile doldurmaya hazırlanıyor. Genoa'nın devre arasında 3,5 milyon euro karşılığında UNAM Pumas'tan transfer ettiği 23 yaşındaki savunmacı, İtalyan basınında çıkan haberlere göre Atalanta'nın bir numaralı transfer hedefi konumunda.

GENOA KÜME DÜŞERSE AYRILACAK

Johan Vasquez, Genoa'nın küme düşmesi halinde takımdan kesinlikle ayrılmak istiyor. 'Ejderhalar' Serie A'da an itibarıyla düşme hattında bulunuyor. Meksikalı stoperle Atalanta'nın yanı sıra Lazio ve Fiorentina da ilgileniyor.

Atalanta'nın Merih Demiral'ı satması halinde Johan Vasquez transferinde mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genoa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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