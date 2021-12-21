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Ciro Immobile corona virüse yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, yeni tip corona virüse yakalandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:14
Ciro Immobile corona virüse yakalandı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan İtalyan oyuncunun karantina sürecinin devam edeceği ve yarın Venezia ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta katıldığı Noel yemeğinin ardından eşinde koronavirüs tespit edilen İtalyan forvet, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınmış ve takımının Genoa'yı 3-1 yendiği son lig maçında forma giyememişti.

Immobile, bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta 16 gole imza attı.

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