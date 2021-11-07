Napoli Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında lider Napoli sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 31, konuk ekibin ise 15 puanı bulunuyor. Napoli'de Stanislav Lobotka, Kostas Manolas, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen ve Fabian Ruiz sakat, Kalidou Koulibaly ise cezalı. Verona'da da Gianluca Frabotta ve Ivan Ilic sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak.
NAPOLI-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Napoli'nin sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NAPOLI-HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Napoli: David Ospina; Mario Rui, Juan Jesus, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo; Andre-Frank Zambo Anguissa, Piotr Zielinski, Diego Demme; Matteo Politano, Eljif Elmas, Andrea Petagna.
Hellas Verona: Lorenzo Montipo; Koray Gunter, Nicolo Casale, Pawel Dawidowicz; Marco Faraoni, Darko Lazovic, Miguel Veloso, Adrien Tameze; Gianluca Caprari, Antonin Barak, Giovanni Simeone.