Haberler İtalya Serie A Milan'da bir star doğuyor! 13 yaşındaki Francesco Camarda'dan maç başına 5.5 gol ortalaması...

Milan'da bir star doğuyor! 13 yaşındaki Francesco Camarda'dan maç başına 5.5 gol ortalaması...

Son dakika spor haberi... İtalya Serie A Ligi devlerinden Milan'ın altyapısında yer alan Francesco Camarda, muhteşem performansıyla göz dolduruyor. Henüz 13 yaşında olmasına karşın istatistikleri alt üst eden Francesco Camarda, maç başına 5.5 gol ortalamasıyla oynarken, kendi yaş grubunda, büyük işlere imza atıyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 14:45 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 14:46
Milan'da bir star doğuyor! 13 yaşındaki Francesco Camarda'dan maç başına 5.5 gol ortalaması...

Milan'ın alt yaş kategorisinde yer alan 13 yaşındaki Francesco Camarda, görenleri hayrete çeviriyor. Francesco Camarda, son 5 yılını Milan akademisinde geçirdi ve İtalyanlar ondan çok şey bekliyor.

Milan'da bir star doğuyor! 13 yaşındaki Francesco Camarda'dan maç başına 5.5 gol ortalaması...

MÜTHİŞ RAKAM: 30 MAÇ 240 GOL!
Francesco Camarda, 2017-18 sezonunda toplamda çıktığı 40 müsabakada rakip filelere toplam 240 gol attı ve bu alanda inanması güç bir işi başardı.

Milan'da bir star doğuyor! 13 yaşındaki Francesco Camarda'dan maç başına 5.5 gol ortalaması...

13 yaşındaki star adayı bir sonraki sezon 31 maçta 172 gol üretti. Öte yandan Camarda, sonraki sezon da 16 maça çıkarken tam 64 golü rakip ağlara gönderdi.

Milan'da bir star doğuyor! 13 yaşındaki Francesco Camarda'dan maç başına 5.5 gol ortalaması...

ALTYAPI KARİYERİ İNANILMAZ
İtalya'nın yeni star adayı, toplamda 87 müsabakada rol alırken 483 gol attı ve bu, İtalya'da 'İnanılmaz' olarak nitelendirildi.

Milan'da bir star doğuyor! 13 yaşındaki Francesco Camarda'dan maç başına 5.5 gol ortalaması...

Camarda, fiziksel olarak kendisinden yaşça ve ebatça büyük rakiplerine adeta meydan okuyor ve bu yıl düzenlenen U15 Ulusal Şampiyona'da yer aldı.

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