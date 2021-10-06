Milan'da bir star doğuyor! 13 yaşındaki Francesco Camarda'dan maç başına 5.5 gol ortalaması...

Milan'ın alt yaş kategorisinde yer alan 13 yaşındaki Francesco Camarda, görenleri hayrete çeviriyor. Francesco Camarda, son 5 yılını Milan akademisinde geçirdi ve İtalyanlar ondan çok şey bekliyor.
MÜTHİŞ RAKAM: 30 MAÇ 240 GOL!
Francesco Camarda, 2017-18 sezonunda toplamda çıktığı 40 müsabakada rakip filelere toplam 240 gol attı ve bu alanda inanması güç bir işi başardı.
13 yaşındaki star adayı bir sonraki sezon 31 maçta 172 gol üretti. Öte yandan Camarda, sonraki sezon da 16 maça çıkarken tam 64 golü rakip ağlara gönderdi.