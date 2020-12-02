Haberler İtalya Serie A Cesare Prandelli'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Bir dönem 'ı da çalıştırmış olan ve şu anda İtalya Serie A ekiplerinden 'nın teknik direktörlüğünü yapan 'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:56
Cesare Prandelli'nin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

(Serie A) takımlarından 'nın teknik direktörü 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fiorentina Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, protokoller gereği yapılan testlerde Prandelli'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Prandelli'nin tecrit altına alındığı, takımın da sağlık protokollerin öngördüğü prosedürü izlemeye devam edeceği kaydedildi.

10 yıl sonra geçen ay yeniden Fiorentina'nın başına geçen 63 yaşındaki teknik adam, takımın başında şu ana kadar ligde çıktığı 2 maçtan yenilgiyle ayrılmış, 4. tur maçında Udinese'yi deplasmanda 1-0 yenmişti.

Cesare Prandelli, 2014-2015 sezonunun başında kısa bir dönem 'ı da çalıştırmıştı.


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