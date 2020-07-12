İtalya Serie A'nın 32. haftasında Cagliari, evinde Lecce'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 40 puanla 11. sırada yer alan Cagliari, düşme hattındaki Lecce ile karşılaşacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro ve Luca Ceppitelli maçta forma giyemeyecek. Lecce'de ise Gianluca Lapadula, Luca Rossettini ve Biagio Meccariello bu maçta oynayamayacak.
CAGLIARI-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Cagliari-Lecce maçı saat 20:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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