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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'a pankartlı teşekkür!

'a pankart asarak teşekkür etti

Kızılay Merih Demiral'a pankart asarak teşekkür etti

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcu , corona virüsü salgını sonrası 'a bağışta bulunmuştu. Kızılay da yıldız isme jest yaparak Kızılay Şube binasına Merih Demiral pankartı astı ve milli oyuncuya teşekkür etti.

'nın köklü klüplerinden 'ta oynayan milli yıldız , corona virüsü salgını nedeniyle Türk 'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu.

Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler" yazılı pankart asıldı.

Milli oyuncu, uzun bir süre önce dizinden geçirdiği sakatlığın ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladığının müjdesini vermişti.



  1. 18.05.2020
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