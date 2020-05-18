Kızılay Merih Demiral'a pankart asarak teşekkür etti
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, corona virüsü salgını sonrası Kızılay'a bağışta bulunmuştu. Kızılay da yıldız isme jest yaparak Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral pankartı astı ve milli oyuncuya teşekkür etti.
İtalya'nın köklü klüplerinden Juventus'ta oynayan milli yıldız Merih Demiral, corona virüsü salgını nedeniyle Türk Kızılay'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu.
Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler" yazılı pankart asıldı.
Milli oyuncu, uzun bir süre önce dizinden geçirdiği sakatlığın ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladığının müjdesini vermişti.
- 18.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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