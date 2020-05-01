Juventus Başkanı Agnelli: Sezonu tamamlamak istiyoruz
İtalya Serie A'da sezona devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Ligde lider durumda bulunan Juve'nin Başkanı, basında çıkan haberlerin aksine sezonun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanması gerektiğini söyledi.
Serie A devi Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, İtalyan basınında çıkan, "İtalya'da sezonun başlamasını istemeyen tek kulüp lider Juventus" haberlerine tepki gösterdi.
Sezonun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanması gerektiğini belirten Agnelli, "Çok fazla demeç vermeyi sevmem, biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bu sezonun oynanarak tamamlanmasını istiyoruz. Kesin bir dille söylüyorum... Çıkan haberlerin aksine Juventus, sezonu tamamlamak istiyor! Bu iradeye sahibiz" dedi.
"HAZİRANDA MAÇLARI OYNAYABİLİRİZ"
Agnelli ayrıca Serie A Ligi Başkanı Paolo Dal Pino'nun ligin yeniden başlamasıyla ilgili çalışmalarına da destek verdiklerini vurgulayıp, "Oyumu ligin devam etmesi yönünde kullanıyorum. 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayıp, haziranda maçları oynayabiliriz. UEFA ve ECA tarafından verilen talimatlara uyarak sezonu bitirebiliriz" ifadesini kullandı.
- 01.05.2020
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Juventus Başkanı Agnelli: Sezonu tamamlamak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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