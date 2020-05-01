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01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Juventus Başkanı'ndan Serie A açıklaması! "Sezonu tamamlamak..."

Başkanı Agnelli: Sezonu tamamlamak istiyoruz

Juventus Başkanı Agnelli: Sezonu tamamlamak istiyoruz

Serie A'da sezona devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, Başkanı 'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Ligde lider durumda bulunan Juve'nin Başkanı, basında çıkan haberlerin aksine sezonun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanması gerektiğini söyledi.

Serie A devi 'un Başkanı , İtalyan basınında çıkan, "'da sezonun başlamasını istemeyen tek kulüp lider Juventus" haberlerine tepki gösterdi.

Sezonun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanması gerektiğini belirten Agnelli, "Çok fazla demeç vermeyi sevmem, biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bu sezonun oynanarak tamamlanmasını istiyoruz. Kesin bir dille söylüyorum... Çıkan haberlerin aksine Juventus, sezonu tamamlamak istiyor! Bu iradeye sahibiz" dedi.

"HAZİRANDA MAÇLARI OYNAYABİLİRİZ"
Agnelli ayrıca Serie A Ligi Başkanı Paolo Dal Pino'nun ligin yeniden başlamasıyla ilgili çalışmalarına da destek verdiklerini vurgulayıp, "Oyumu ligin devam etmesi yönünde kullanıyorum. 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayıp, haziranda maçları oynayabiliriz. ve ECA tarafından verilen talimatlara uyarak sezonu bitirebiliriz" ifadesini kullandı.

  1. 01.05.2020
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