Efsane golcü Gianluca Vialli kanseri yendi! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A İtalyan efsaneden iyi haber! Zorlu savaşı kazandı

Efsane golcü kanseri yendi!

Efsane golcü Gianluca Vialli kanseri yendi!

Yaklaşık 2 yıldır tedavisi gören eski İtalyan futbolcu 'den sevindirici haber geldi. 55 yaşındaki efsane golcü, tedavisinin geçtiğimiz aralık ayında tamamlandığını ve kendisini iyi hissettiğini açıkladı.

'nın efsane golcülerinden , kanserle verdiği savaşı 2 yıl sonra yendiğini açıkladı.

İtalya'nın gazetesine açıklamalarda bulunan 55 yaşındaki adamı, tedavi süreciyle ilgili, "Bu, benim için bir savaş değil ama yolculuktu. Aralık ayında 17 aylık kemoterapi sürecini tamamladım. Fiziksel ve zihinsel olarak zor bir dönem geçirdim. Şu an iyiyim." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Vialli, yaptırdığı son kontrollerde hastalık bulgusuna rastlanılmadığını vurgulayarak, "Bunun için mutluyum. Aynaya baktığımda saçlarımın tekrar çıktığını ve kaşlarımı kalemle çizmek zorunda kalmadığımı görmek, sağlıklı olduğum anlamına geliyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"CORONA VİRÜSÜ İTALYA'DA BÜYÜK İZLER BIRAKACAK"
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkesi İtalya'da birçok insanın yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili görüşlerini aktaran Gianluca Vialli, "Hastaneye kaldırılan ve ailelerine bulaşmaması için tek başına ölmek zorunda kalan insanları düşünüyorum. Cenaze törenleri bile yapılamıyor. Bu, çok korkunç. Bu kriz ülkede çok büyük izler bırakacak. Ancak tekrar futbol oynanmaya başlandığında her şey mükemmel olacak. Duygularımız ve hatıralarımız eski yaşantımıza geri dönmemize yardımcı olacak." şeklinde görüş belirtti.

Koronavirüs salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle futbol takımlarında gerçekleşen maaş indirimlerine de değinen Vialli, fedakarlıkta bulunması gerekenlerin sadece oyuncular olmaması gerektiğini aktardı.

JUVENTUS VE CHELSEA'DE FORMA GİYDİ
Gianluca Vialli, futbolculuk kariyerinde İtalya'nın Sampdoria ile , 'nin de takımlarıyla ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk elde etti. Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük deneyimi yaşayan Vialli, 2018'de tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

  1. 12.04.2020
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