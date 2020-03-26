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26 Mart 2020, Perşembe
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’dan koronavirüs tespitleri

Ashley Young’dan koronavirüs tespitleri

Inter'in yıldızı , koronavirüs tespitlerini, Twitter'da takipçileri ile paylaştı.

Inter'in yıldızı , koronavirüs tespitlerini, Twitter'da takipçileri ile paylaştı. 34 yaşındaki İngiliz yıldız, virüsün en kötü etkilediği 'da yaşadıklarını anlattı. İşte Young'ın o tespitleri: * Süpermarketler sakin. Kimse yiyecek için kavga etmiyor. * Fırsatçılık için ürün saklanmıyor. Her evden 1 kişi alışverişe çıkıyor. * Asansöre en fazla 2 kişi biniyor. Farklı köşelerde duruyorlar.

  1. 26.3.2020
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