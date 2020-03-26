Ashley Young’dan koronavirüs tespitleri

Inter'in yıldızı Ashley Young, koronavirüs tespitlerini, Twitter'da takipçileri ile paylaştı. 34 yaşındaki İngiliz yıldız, virüsün en kötü etkilediği İtalya'da yaşadıklarını anlattı. İşte Young'ın o tespitleri: * Süpermarketler sakin. Kimse yiyecek için kavga etmiyor. * Fırsatçılık için ürün saklanmıyor. Her evden 1 kişi alışverişe çıkıyor. * Asansöre en fazla 2 kişi biniyor. Farklı köşelerde duruyorlar.