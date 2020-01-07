Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı Merih Demiral direğe takıldı
İtalya Serie A'da Juventus, Cagliari'yi 4-0 yendi. Avrupa'da transferin gözdesi olan Merih Demiral, 90 dakika başarıyla forma giyerken bir kafa şutu direkten döndü.
İtalya Serie A'da Juventus, Cagliari'yi 4-0 yendi. Avrupa'da transferin gözdesi olan Merih Demiral, 90 dakika başarıyla forma giyerken bir kafa şutu direkten döndü. Üç gol atan Ronaldo maça damgasını vurdu. Diğer gol ise Higuain'den geldi. Milan ise Sampdoria ile golsüz berabere kaldı. 55'te oyuna giren Ibrahimovic gol atamadı.
- 7.1.2020
- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Arda dönerse kucaklarım, kapımı açarım
- Enver Cenk Şahin'in yeni takımı Kayserispor oldu!
- Cengiz Ünder devleri peşine taktı! 40 milyon euro...
- Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- MAÇ SONUCU | Arsenal 1 - 0 Leeds United MAÇ ÖZETİ
- Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Rıza Çalımbay'ı tercih ediyor! İşte o isim...
- Ryan Babel hikayesi sona eriyor! Görüşmeler başladı ve yeni takımı...
- Beşiktaş'ın göz bebeğini Galatasaray kapıyor!
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü
- Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...
-
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'den ilk açıklama geldi
Toplam 1
Yorum
bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
-
Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 2
Yorum
Sakaryalı Hüseyin hangi hocanın yanında çalıştı ve başarısı ne. Boşuna ümit beslemeyin ünal gitti diye sevindim ama şimdi keşke kalsaydı diyorum
-
Son dakika: Galatasaray Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildirdi! Anlaşma detayları...
Toplam 1
Yorum
GÜLHAN Yeni takımına hoş geldin ayrıca forma numaranıda çok beğendim.
Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı Merih Demiral direğe takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.