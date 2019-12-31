Cengiz ManU’ya
Bu sezon formasını kaptıran Cengiz Ünder, Roma’dan ayrılıyor. United’ın, 22 yaşındaki yıldızı bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
Yaşadığı sakatlıktan sonra istediği şansı yakalayamayan Cengiz Ünder'in, Roma'dan ayrılacağı iddia edildi. İnter'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Politano'ya kanca atan Roma'nın, Cengiz'i gözden çıkarttığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberde göre, 22 yaşındaki milli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması sürpriz olmayacak. Haberde, Cengiz'in yeni teknik adam Fonseca'nın sistemine uyum sağlayamadığı ve Manchester United'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. İngiliz ekibinin, bu transfer için yaklaşık 40 milyon euro bütçe ayırdığı kaydedildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon 10 maçta forma giyerken; 1 kez ağları sarstı.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Emre Bol: Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş
- Evren Turhan: Ben Aralık'ı bilmem, Mayıs'ları bilirim
- Emre Bol: Fenerbahçe formasını hak etmeyen oyuncular var
- Canlı yayında açıkladı! Galatasaray 2 isimle anlaştı
- Emre Bol: "Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçer"
Cengiz ManU’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.