Cengiz ManU’ya - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Cengiz ManU’ya

Cengiz ManU’ya

Cengiz ManU’ya

Bu sezon formasını kaptıran , ’dan ayrılıyor. United’ın, 22 yaşındaki yıldızı bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Yaşadığı sakatlıktan sonra istediği şansı yakalayamayan 'in, 'dan ayrılacağı iddia edildi. İnter'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Politano'ya kanca atan Roma'nın, Cengiz'i gözden çıkarttığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberde göre, 22 yaşındaki milli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması sürpriz olmayacak. Haberde, Cengiz'in yeni teknik adam Fonseca'nın sistemine uyum sağlayamadığı ve 'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. İngiliz ekibinin, bu transfer için yaklaşık 40 milyon euro bütçe ayırdığı kaydedildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon 10 maçta forma giyerken; 1 kez ağları sarstı.
  1. 31.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cengiz ManU’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN