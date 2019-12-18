Merih Demiral'lı Juventus deplasmanda galip - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Merih Demiral'lı Juventus deplasmanda galip

'lı deplasmanda galip

Merih Demiral'lı Juventus deplasmanda galip

İtalya Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti, milli oyuncumuz üst üste 3. kez ilk 11'de şans buldu. Ronaldo, karşılaşmada attığı kafa golüyle gündeme oturdu.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maça, hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu.

, 19. dakikada Arjantinli golcüsü Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Sampdoria'dan bu gole yanıt, 35. dakikada Gianluca Caprari'den geldi ve skor eşitlendi: 1-1.

Devrenin bitimine az bir süre kala Juventus, Portekizli yıldızı 'nun 45. dakikada attığı kafa golüyle bir kez daha öne geçti ve soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

İkinci yarıda, başka gol olmazken, maç içinde sık sık karşı karşıya gelen Sampdorialı Caprari ile arasında 76. dakikada yaşanan gerginlik sonucunda hakem Gianluca Rocchi her iki oyuncuya da gösterdi. Maçın 90+2. dakikasında Caprari'nin Demiral'a attığı dirsek nedeniyle hakem Rocchi, Sampdorialı oyuncuya çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Juventus sahadan 2-1'lik galibiyet ve 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter'den aldı.

MERİH DEMİRAL DE LIGT'İ KESTİ

Juventus'un kadrosunda bulunan ve son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran milli futbolcu Merih Demiral, Hollandalı takım arkadaşı Matthijs De Ligt'i kesti.

Demiral, takımının son oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki , Serie A'da Udinese maçı ve bugünkü müsabakayla üst üste 3. kez ilk 11'de maça başladı.

Merih Demiral, Serie A'nın 4. haftasında Juventus'un Hellas Verona'yı konuk ettiği karşılaşmada ilk kez ilk onbirde yer almıştı.

  1. 18.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 00:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merih Demiral'lı Juventus deplasmanda galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN