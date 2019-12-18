Cristiano Ronaldo'nun golü olay oldu! 'Kesin ip var' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Cristiano Ronaldo'nun golü olay oldu! "Kesin ip var"

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus'un Sampdoria'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun kafa vuruşuyla attığı gol olay oldu. Portekizli golcü, 71 cm zıplayarak ağlara gönderdiği gol sonrası sosyal medyada gündeme oturdu.
18 Aralık 2019 Çarşamba 23:40
Cristiano Ronaldo'nun golü olay oldu! Kesin ip var

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Sampdoria'ya konuk oldu.

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Cristiano Ronaldo'nun golü olay oldu! Kesin ip var

Stadio Comunale Luigi Ferraris'te oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında siyah-beyazlılar Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Cristiano Ronaldo'nun golü olay oldu! Kesin ip var

Ev sahibi ekip, 35. dakikada Caprari'yle durumu 1-1'e getirdi.

Cristiano Ronaldo'nun golü olay oldu! Kesin ip var

45. dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, attığı kafa golüyle takımını tekrar öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Cristiano Ronaldo'nun golü olay oldu! Kesin ip var

Ronaldo'nun, rakibinin üzerinden vurduğu kafa vuruşunda oldukça yükseğe zıplaması dikkatlerden kaçmadı.

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