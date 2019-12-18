Cristiano Ronaldo'nun golü olay oldu! "Kesin ip var"
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus'un Sampdoria'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun kafa vuruşuyla attığı gol olay oldu. Portekizli golcü, 71 cm zıplayarak ağlara gönderdiği gol sonrası sosyal medyada gündeme oturdu.
18 Aralık 2019 Çarşamba 23:40
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İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Sampdoria'ya konuk oldu.
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Stadio Comunale Luigi Ferraris'te oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında siyah-beyazlılar Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 35. dakikada Caprari'yle durumu 1-1'e getirdi.
45. dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, attığı kafa golüyle takımını tekrar öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Ronaldo'nun, rakibinin üzerinden vurduğu kafa vuruşunda oldukça yükseğe zıplaması dikkatlerden kaçmadı.