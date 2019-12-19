Sarri Merih'e sahip çıktı! "Üzgünüm ama..."

Juventus'un Sampdoria'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Maurizio Sarri, milli futbolcu Merih Demiral'ın performansına ayrı bir parantez açtı. İşte Sarri'nin o sözleri...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Aralık 2019 Perşembe 10:55
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İtalya Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Sampdoria'ya konuk olan Juventus sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Paulo Dybala ve Cristiano Ronaldo kaydetti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Genç stoper böylece son 3 maçta ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.
Karşılaşma sonrası milli yıldızın performansını değerlendiren teknik direktör MaurizioSarri, Merih'ten memnun kaldığını dile getirdi ve şöyle konuştu:
Merih bu akşam da çok iyi oynadı. Birkaç teknik hatası vardı ama bu çok normal çünkü saha koşulları berbattı. Ne yazık ki hala bu şekilde olan bir sürü saha var.