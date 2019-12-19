Sarri Merih'e sahip çıktı! 'Üzgünüm ama...' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Sarri Merih'e sahip çıktı! "Üzgünüm ama..."

Juventus'un Sampdoria'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Maurizio Sarri, milli futbolcu Merih Demiral'ın performansına ayrı bir parantez açtı. İşte Sarri'nin o sözleri...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Aralık 2019 Perşembe 10:55
Sarri Merih'e sahip çıktı! Üzgünüm ama...

İtalya Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Sampdoria'ya konuk olan Juventus sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Sarri Merih'e sahip çıktı! Üzgünüm ama...

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Paulo Dybala ve Cristiano Ronaldo kaydetti.

Sarri Merih'e sahip çıktı! Üzgünüm ama...

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Genç stoper böylece son 3 maçta ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.

Sarri Merih'e sahip çıktı! Üzgünüm ama...

Karşılaşma sonrası milli yıldızın performansını değerlendiren teknik direktör Maurizio Sarri, Merih'ten memnun kaldığını dile getirdi ve şöyle konuştu:

Sarri Merih'e sahip çıktı! Üzgünüm ama...

Merih bu akşam da çok iyi oynadı. Birkaç teknik hatası vardı ama bu çok normal çünkü saha koşulları berbattı. Ne yazık ki hala bu şekilde olan bir sürü saha var.

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