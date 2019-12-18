Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da...

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, İtalya Serie A'nın 17. haftasında Luigi Ferraris Stadyumu'nda Sampdoria ile oynayacakları maçın kadrosunu belirledi. İşte Sarri'nin Merih Demiral kararı..
18 Aralık 2019 Çarşamba 20:21
Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da...

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Sampdoria ile karşılaşacak.

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Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da...

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Gianluca Rocchi yönetecek.

Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da...

Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Sergio Ranghetti ve Dario Cecconi yapacak.

Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da...

Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sahaya çıkaracağı ilk 11'ini belirledi.

Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da...

Leverkusen ve Udinese karşılaşmalarında Merih Demiral'a ilk 11'de şans veren Sarri, Demiral'ı yine ilk 11'de sürdü.

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