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Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da...
Sarri'den flaş Merih Demiral kararı! Sampdoria maçında da...
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, İtalya Serie A'nın 17. haftasında Luigi Ferraris Stadyumu'nda Sampdoria ile oynayacakları maçın kadrosunu belirledi. İşte Sarri'nin Merih Demiral kararı..
18 Aralık 2019 Çarşamba 20:21
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Sampdoria ile karşılaşacak.
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Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Gianluca Rocchi yönetecek.
Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Sergio Ranghetti ve Dario Cecconi yapacak.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sahaya çıkaracağı ilk 11'ini belirledi.
Leverkusen ve Udinese karşılaşmalarında Merih Demiral'a ilk 11'de şans veren Sarri, Demiral'ı yine ilk 11'de sürdü.