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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!

Fransız basınından L'Equipe, sezon başından bu yana dikkat çeken performansa imza atan 21 yaş altı en iyi 11 belirledi. Bu listede A Milli Takım'dan bir yıldız da yer aldı. İşte o isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

18 Aralık 2019 Çarşamba 12:11 Güncelleme: 18.12.2019 12:11
Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!

Fransızların önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, sezon başından bu yana takımlarının vazgeçilmez isimleri haline gelen 21 yaş altı en iyi 11 futbolcuyu belirledi.

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Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!

Gazetenin oluşturduğu listede A Milli Takım forması giyen genç yıldız da yer aldı. İşte o isimler...

Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!

Donnarumma (Milan)

Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!

James (Chelsea)

Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!

De Ligt (Juventus)

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