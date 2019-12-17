Milan Zlatan Ibrahimovic'i resmen açıkladı
Milan'ın efsane futbolcularından olan ve şu anda Sportif Direktörlük görevini yürüten Paolo Maldini; yıldız futbolcu Ibrahimovic'le görüştüklerini söyledi. Maldini, "Ibrahimovic ile görüşüyoruz ancak başka alternatiflerimiz de var." ifadelerini kullandı.
Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, bonservisi elinde olan Zlatan Ibrahimovic'i tekrar takıma kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.
İsveçli yıldız ile birlikte başka alternatifleri de olduğunu vurgulayan Maldini, "Ibrahimovic ile görüşüyoruz ancak başka alternatiflerimiz de var. Son maçını 28 Ekim'de oynadı, bunu unutamayız" ifadelerini kullandı.
MLS'TE 58 MAÇTA 43 GOL ATTI
Avrupa macerasının ardından gittiği Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS'te 38 yaşındaki Ibrahimovic Los Angeles Galaxy formasıyla iki sezonda toplam 58 maça çıkıp 53 gol atarak tarihi bir performans segilemişti.
Barcelona'nın ardından gittiği Milan'da ise 2 sezonda 61 Serie A' maçına çıkan Zlatan 42 gol kaydetmiş ve İtalya Şampiyonluğu yaşamıştı.
- 17.12.2019
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
- Galatasaray'da kadro dışı kalan Nzonzi'nin yeni adresi belli oldu
- Ersun Yanal'dan Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında...
- Merih Demiral Sarri'yi bin pişman etti! İtalya'dan flaş manşet...
- Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi
- Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i
-
Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Milan Zlatan Ibrahimovic'i resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.