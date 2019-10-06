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06 Ekim 2019, Pazar
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Inter'den liderliği iki golle kaptı!

Juventus Inter'den liderliği iki golle kaptı!

Italya 'nın 7. haftasında , ligde 6'da 6 yapan lider Inter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Torino ekibine galibiyeti getiren golleri Dybala ve kaydetti.

İtalya 'nın 7. haftasında lige 6'da 6 ile başlayan Inter, son 8 yılın şampiyonu 'u konuk etti.

İlk yarı, Juventus'tan Dybala'nın 4 ve Inter'den Martinez'in (penaltıdan) 18. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 tamamlandı.

62. dakikada oyuna giren Juventus'un Arjantinli forvet oyuncusu , 80. dakikada attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Puanını 19'a çıkaran namağlup Juventus, ligdeki ilk yenilgisini alan Inter'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.

  1. 07.10.2019
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