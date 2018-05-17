Buffon, İngiltere yolcusu – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Buffon, yolcusu

    Buffon, <a href="/index/ingiltere?id=51add1b3-3cca-48cb-9e73-84d52339f6f8" class="" rel="tag">İngiltere</a> yolcusu

    ve İtalyan futbolunun efsane kalecisi ’un önümüzdeki sezon kariyerine 'da devam etmesi bekleniyor.

    Dünya futboluna damga vuran kalecilerden yolunda. Kariyerine Parma altyapısında başlayan İtalyan kaleci, 2001 yılında olduğu 'ta 17 senedir forma giyiyor. Siyah-beyazlılarla 655 maça çıkan tecrübeli eldivenin önümüzdeki döneminde İngiliz ekibi 'a transfer olacağı iddia edildi. Teknik Direktörü Jurgen Kloop tarafından özellikle istenen Buffon'un teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transfer kararını açıklaması bekleniyor.

    40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, ise 176 müsabakada forma giydi.
    1. 17.5.2018 11:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Buffon, yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN