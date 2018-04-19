Cengiz Ünder attı Roma kazandı
Serie A'da 33. hafta mücadelesinde Roma ile Genoa? karşı karşıya geldi
Karşılaşmanın 17. dakikasında sahneye milli futbolcu Cengiz Ünder çıktı ve attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi.
İlk devrede başka gol olmadı ve Roma, Genoa karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Roma 52. dakikada Zukanovic'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Genoa 61. dakikada Lapadula ile farkı 1'e indirmesine karşın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma, Genoa'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 64'e çıkardı. Genoa ise 38 puanda kaldı.
Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder 77. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.
- 18.4.2018 23:58
- Güncelleme: 19.4.2018 02:12
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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