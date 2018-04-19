Cengiz Ünder attı Roma kazandı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    attı kazandı

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a> attı <a href="/index/roma?id=812da929-31c8-4a2f-9400-a3f4d954a65b" class="" rel="tag">Roma</a> kazandı

    Serie A'da 33. hafta mücadelesinde ile ? karşı karşıya geldi

    Karşılaşmanın 17. dakikasında sahneye milli futbolcu çıktı ve attığı golle 'yı 1-0 öne geçirdi.

    İlk devrede başka gol olmadı ve , karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Roma 52. dakikada Zukanovic'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

    61. dakikada Lapadula ile farkı 1'e indirmesine karşın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma, Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

    Bu sonuçla birlikte Roma puanını 64'e çıkardı. Genoa ise 38 puanda kaldı.

    Roma'da milli futbolcu 77. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.

    1. 18.4.2018 23:58
    2. Güncelleme: 19.4.2018 02:12
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