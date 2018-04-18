Cengiz Ünder attı Roma kazandı

Karşılaşmanın 17. dakikasında sahneye milli futbolcu Cengiz Ünder çıktı ve attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi.

İlk devrede başka gol olmadı ve Roma, Genoa karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Roma 52. dakikada Zukanovic'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Genoa 61. dakikada Lapadula ile farkı 1'e indirmesine karşın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma, Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 64'e çıkardı. Genoa ise 38 puanda kaldı.

Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder 77. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.



