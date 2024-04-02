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İstanbulspor - Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor. İstanbulspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 16:58
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İstanbulspor - Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly, Sambissa, Loshaj, Kenio, Özcan, Mendy, Emir Kaan.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Verasanovic, Minchev.

İSTANBULSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor'un sahasında Rizespor'u konuk ettiği mücadele saat 17.00 itibarıyla başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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