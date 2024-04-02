İstanbulspor - Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İSTANBULSPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly, Sambissa, Loshaj, Kenio, Özcan, Mendy, Emir Kaan.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Verasanovic, Minchev.
İSTANBULSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
İstanbulspor'un sahasında Rizespor'u konuk ettiği mücadele saat 17.00 itibarıyla başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.