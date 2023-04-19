İstanbulspor - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

Düşme hattından kurtulmak isteyen İstanbulspor kazanmak için sahaya çıkıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, İstanbul deplasmanından 3 puan ile dönmenin hesaplarını yapıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetiyor.



İstanbulspor - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Rroca, Onur, Ethemi, Eze.

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao, Larsson, Doğukan, Haji Wright.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Antalyaspor maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.