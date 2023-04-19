Haberler İstanbulspor İstanbulspor - Antalyaspor maçı CANLI

İstanbulspor - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetiyor. İstanbulspor - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 16:53
İstanbulspor - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

Düşme hattından kurtulmak isteyen İstanbulspor kazanmak için sahaya çıkıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, İstanbul deplasmanından 3 puan ile dönmenin hesaplarını yapıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetiyor.

İstanbulspor - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Rroca, Onur, Ethemi, Eze.

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao, Larsson, Doğukan, Haji Wright.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Antalyaspor maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'dan yeni sezon için bomba transfer hamlesi! Sacha Boey yerine Mourinho'nun öğrencisi geliyor...
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Almanlar duyurdu
Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul-Antalya maçı nefes kesecek
İstanbulspor'dan kritik galibiyet! Düşme hattında kurtuldu
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Arefe günü kılınacak namazlar, dualar Diyanet
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk" "Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk" 16:57
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti 16:23
Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı 16:17
Trabzonspor Bjelica ile ilk idmanına çıktı! Trabzonspor Bjelica ile ilk idmanına çıktı! 16:15
Ergin Ataman açıkladı! "Görüştüğümüz doğru" Ergin Ataman açıkladı! "Görüştüğümüz doğru" 16:07
Bilal Erdoğan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti Bilal Erdoğan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti 15:47
Daha Eski
Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor 15:45
SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 15:33
Final İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı Final İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı 15:16
Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor! Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor! 15:15
F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip! F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip! 15:13
Kayserispor - Kasımpaşa | CANLI Kayserispor - Kasımpaşa | CANLI 15:06