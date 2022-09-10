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İstanbulspor Sivas deplasmanına 2 eksikle gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi İstanbulspor, Sivas deplasmanına 2 eksikle gitti.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:31
İstanbulspor Sivas deplasmanına 2 eksikle gidiyor

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin yeni takımı İstanbulspor, geride kalan 5 haftada 4 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 3 puanla 16. sırada girdi.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor da sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 3 puan topladı ve averajla 15. sırada yer buldu.

İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Kristal Abazaj ile sakatlığı bulunan Eslem Öztürk, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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