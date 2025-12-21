CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Villarreal-Barcelona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Barcelona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Ligin flaş ekiplerinden biri olmayı başaran ev sahibi ekip, 15 maç sonunda 35 puanla 3. sırada yer alıyor. 43 puanla zirvede yer alan Hansi Flick ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda kazanarak konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Villarreal-Barcelona maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 07:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Villarreal-Barcelona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 17. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri, Villarreal ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek. Bu sezon sergilediği etkileyici performansla ligin sürpriz ekipleri arasında gösterilen Villarreal, oynadığı15 maç sonunda topladığı 35 puanla 3. basamakta yer alıyor. Barcelona cephesinde ise hedef net. Teknik Direktör Hansi Flick yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Katalan ekibi, 43 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Villarreal-Barcelona maçı 21 Aralık Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Wahi hamlesi!
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
DİĞER
Mustafa Çulcu, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! Devam kararı doğru muydu?
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Aslan'da hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! 07:59
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:05
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:04
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Daha Eski
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." 00:37
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 00:37
Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! 00:37