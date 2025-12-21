Villarreal-Barcelona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 17. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri, Villarreal ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek. Bu sezon sergilediği etkileyici performansla ligin sürpriz ekipleri arasında gösterilen Villarreal, oynadığı15 maç sonunda topladığı 35 puanla 3. basamakta yer alıyor. Barcelona cephesinde ise hedef net. Teknik Direktör Hansi Flick yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Katalan ekibi, 43 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Villarreal-Barcelona maçı 21 Aralık Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.