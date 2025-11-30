Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | La Liga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Sevilla - Real Betis maçı hangi kanalda yayınlanacak? La Liga’da nefes kesen derbilerden biri olan Sevilla - Real Betis derbisi, 30 Kasım 2025 tarihinde futbol severleri ekran başına kilitleyecek.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:04
Sevilla - Real Betis maçını takip etmek için tıklayın!

Sevilla - Real Betis derbisi ne zaman, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir? İspanya La Liga'nın en unutulmaz derbilerinden biri olan Sevilla - Real Betis maçı, 30 Kasım 2025 tarihinde futbolseverlerle buluşuyor. İki takımın da taraftarları şimdiden heyecanlı ve maç günü stadyum adeta bir futbol şölenine dönüşecek. Form grafiği karşılaştırıldığında Sevilla, özellikle iç sahada baskın oyunuyla dikkat çekiyor. Real Betis ise deplasmanlarda kontra atak futboluyla etkili olabiliyor. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempolu ve bol pozisyonlu geçmesi bekleniyor. Futbol tutkunları "Sevilla Real Betis maçı şifresiz mi?" sorusuna yanıt ararken, yayın hakkının ücretli platformlarda olduğu tahmin ediliyor.

SEVILLA-REAL BETIS MAÇI HANGİ GÜN?

Sevilla-Real Betis maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak.

SEVILLA-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Real Betis maçı, saat 18:15'te başlayacak.

SEVILLA-REAL BETIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sevilla ve Real Betis'in karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

SEVILLA-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Real Betis arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

👉 SEVILLA - REAL BETIS LA LIGA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SEVILLA-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER

Sevilla'nın muhtemel ilk 11'i: Vlachodimos, Sanchez, Castrin, Marcao, Suazo, Sow, Mendy, Ejuke, Fernandez, Vargas, Adams

Real Betis'in muhtemel ilk 11'i: Valles, Rodriguez, Natan, Llorente, Ortiz, Roca, Deossa, Fornals, Ezzalzouli, Hernandez, Garcia

