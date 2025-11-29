Mallorca-Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? (LaLiga) Mallorca-Osasuna maçı canlı izle!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mallorca - Osasuna maçı nasıl izlenir? Mallorca-Osasuna karşılaşması, LaLiga 2025 sezonunun öne çıkan mücadelelerinden biri oluyor. Taraftarlar maçın başlama saatini ve yayın kanalını öğrenmek istiyor. Kritik karşılaşmayı canlı izlemek için gerekli tüm bilgiler ve canlı yayın linki haberimizde paylaşıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:10
Mallorca - Osasuna maçını takip etmek için tıklayabilirsiniz.

LaLiga 2025 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olan Mallorca-Osasuna maçı için heyecan dorukta. Taraftarlar maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mallorca Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun cevabı araştırılıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler için Mallorca - Osasuna canlı izleme linki ve yayın detayları haberimizde…

MALLORCA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Mallorca - Osasuna maçı 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MALLORCA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

La Liga Mallorca-Osasuna karşılaşması TSİ 16.00'da başlayacak.

LA LIGA MALLORCA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. RCD Mallorca-CA Osasuna maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

İSPANYA LA LIGA MALLORCA - OSASUNA MAÇINI CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

