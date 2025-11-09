CANLI SKOR ANA SAYFA
Mallorca Getafe maçı CANLI | Mallorca Getafe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

La Liga’da heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Mallorca, sahasında Getafe’yi konuk edecek. Zorlu maç öncesinde futbolseverler, “Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularını araştırıyor. Ev sahibi Mallorca, kötü başlangıcın ardından çıkış ararken, son haftalarda form grafiğini yükselten Getafe deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:58
Mallorca ile Getafe, La Liga'nın 12. haftasında Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları, "Mallorca – Getafe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Ev sahibi Mallorca, taraftarı önünde moral ararken, konuk Getafe son haftalardaki istikrarlı performansını sürdürmek istiyor. İspanya Ligi'nde üst sıraları hedefleyen iki takım arasındaki bu mücadele, haftanın dikkat çeken maçlarından biri olacak. Peki, Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Getafe maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Mallorca - Getafe maçını takip etmek için tıklayınız.

MALLORCA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 12. haftasında oynanacak bu mücadele, 9 Kasım 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

MALLORCA - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

LA LIGA MALLORCA GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. RCD Mallorca-Getafe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

⚽ MALLORCA - GETAFE MAÇ ÖN İZLEMESİ (LA LİGA 12. HAFTA)

La Liga'da 12. hafta heyecanı sürerken, Mallorca sahasında Getafe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Ev sahibi ekip, sezona beklenenden zayıf bir başlangıç yaptı ve şu anda 11 maç sonunda 17. sırada yer alıyor. Jagoba Arrasate yönetimindeki Mallorca, geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sadece 9 puan toplayabildi. Bu sonuçlarla birlikte düşme hattındaki Valencia ile aynı puanda bulunuyor. Öte yandan konuk ekip Getafe, sezona güçlü bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti. Jose Bordalás yönetimindeki başkent temsilcisi, ligde şu ana kadar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor. Formda Getafe, bu maça tüm kulvarlarda üç maçlık galibiyet serisiyle geliyor ve hedefi seriyi dörde çıkarmak.

MALLORCA-GETAFE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
