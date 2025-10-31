Getafe - Girona MAÇI CANLI İZLE | Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga

Getafe - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da heyecan 11. hafta maçlarıyla sürüyor. Açılış maçında Getafe, son sıradaki Girona'yı konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Getafe, toplamda 14 puan toplayarak ligde 10. sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Real Betis'in 2 puan gerisinde bulunuyor. Konuk ekip ise zorlu geçen sezonda tüm kulvarlarda yalnızca 2 galibiyet elde ederek 7 puanla son sıraya terleşti. Peki Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Getafe - Girona maçı 31 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati İle (TSİ) 23.00'te başlayacak.

GETAFE - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe - Girona maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GETAFE - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Femenia, Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Liso, Milla, Arambarri, Juanmi; Belediye Başkanı

Girona: Gazzaniga; A Martinez, Reis, Kör, Moreno; Gil, Martin, Witsel, Roca; Vanat, Stuani