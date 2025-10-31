CANLI SKOR ANA SAYFA
Getafe - Girona MAÇI CANLI İZLE | Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga

İspanya La Liga'nın 11. hafta ilk maçında Getafe, evinde Girona'yı konuk ediyor. Tüm kulvarda üst üste üçüncü galibiyetini almak isteyen ev sahibi, ligde 14 puan ve -2 averajla yer aldığı 10. sıradan maç fazlasıyla 6. sıraya atlama ihtimali için sahaya çıkacak. İlk 10 haftada 7 puan toplayabileen Girona ise ligin son sırasından rakibi karşısında sürpriz arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 10:06
Getafe - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da heyecan 11. hafta maçlarıyla sürüyor. Açılış maçında Getafe, son sıradaki Girona'yı konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Getafe, toplamda 14 puan toplayarak ligde 10. sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Real Betis'in 2 puan gerisinde bulunuyor. Konuk ekip ise zorlu geçen sezonda tüm kulvarlarda yalnızca 2 galibiyet elde ederek 7 puanla son sıraya terleşti. Peki Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Getafe - Girona maçı 31 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati İle (TSİ) 23.00'te başlayacak.

GETAFE - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe - Girona maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GETAFE - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Femenia, Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Liso, Milla, Arambarri, Juanmi; Belediye Başkanı

Girona: Gazzaniga; A Martinez, Reis, Kör, Moreno; Gil, Martin, Witsel, Roca; Vanat, Stuani

Sevilla’nın gözü Asensio’da!
