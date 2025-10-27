Real Betis-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İspanya La Liga'nın 10. hafta kapanış maçında Real Betis ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Aynı puana sahip iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen Diego Simeone ve öğrencileri, zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. 16 puanla Real Madrid'in 11 puan gerisinde yer alan Madrid ekibi, zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Real Betis ise 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Real Betis-Atletico Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Real Betis-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 10:58
Real Betis-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 10. haftasında haftanın kapanış mücadelesinde Real Betis, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Aynı puana sahip iki ekibin karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadelede her iki taraf da hata yapmak istemiyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, zirve yarışından kopmamak için deplasmanda galibiyet arayacak. 16 puanla lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde yer alan başkent ekibi, üç puanla dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Real Betis ise taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iç saha avantajını iyi değerlendirerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Peki, Real Betis-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Real Betis-Atletico Madrid maçı 27 Ekim Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL BETIS-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak Real Betis-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETIS-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Firpo; Amrabat, Fornals, Roca; Antony, Hernandez, Ezzalzouli

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Sorloth, Alvarez

