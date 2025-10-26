CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Madrid 2-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in!

Real Madrid 2-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in!

İspanya La Liga’nın'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Sezonun ilk El Clasico'sunu kazanan 2-1'lik skorla Arda Güler'in forması giydiği Real Madrid oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 20:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 20:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid 2-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Milli oyuncu Arda Güler 11'de mücadele başlarken, 22. dakikada Jude Bellingham'ın asistinde Kylian Mbappe perdeyi açan isim oldu ve Real Madrid 1-0 öne geçti. 38. dakikada Fermin Lopez ile Barcelona eşitliği yakalarken, 43. dakikada Bellingham'ın golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Real Madrid ile Barcelona arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Puanını 27'ye yükselten Real Madrid liderliğini sürdürürken, Barcelona ise 22 puanla 2. sırada kaldı.

Barcelona'da Pedri 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Öte yandan Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Vinicius Jr.'dan oyundan alınmasına tepki! Devamını Oku BUNU DA OKU

Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması!
DİĞER
Okan Buruk: “Babası bize hep uğurlu geliyor”
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
G.Saray geriden gelerek kazandı!
Başkent'te 3 puan Konyaspor'un!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uçar: Bizim için çok zor bir maçtı Uçar: Bizim için çok zor bir maçtı 20:16
VakıfBank G.Saray'a set vermedi! VakıfBank G.Saray'a set vermedi! 20:08
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 19:44
Osimhen Buruk'u yakaladı Osimhen Buruk'u yakaladı 19:50
Lucas Claro ameliyat edildi Lucas Claro ameliyat edildi 19:52
Vinicius Jr.'dan oyundan alınmasına tepki! Vinicius Jr.'dan oyundan alınmasına tepki! 20:02
Daha Eski
Aston Villa evinde M. City'yi devirdi! Aston Villa evinde M. City'yi devirdi! 18:59
Başkent'te 3 puan Konyaspor'un! Başkent'te 3 puan Konyaspor'un! 19:01
Keçiörengücü'nde Ağçay dönemi bitti Keçiörengücü'nde Ağçay dönemi bitti 19:10
Arsenal Crystal Palace'ı Eze ile yıktı! Arsenal Crystal Palace'ı Eze ile yıktı! 19:12
Göztepe’den G.Saray maçı sonrası tepki! Göztepe’den G.Saray maçı sonrası tepki! 19:15
Icardi: G.Saray'daki hedefim... Icardi: G.Saray'daki hedefim... 19:19