Vinicius Jr. oyundan alınmasına çok sinirlendi!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında futbol dünyasının merakla beklediği El Clasico heyecanı yaşandı. Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanan dev karşılaşmada Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı ağırladı.
Mücadelenin 72. dakikasında Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yıldız oyuncusu Vinicius Jr.'ı oyundan alarak yerine Rodrygo'yu sürdü. Ancak bu karar, Brezilyalı futbolcunun büyük tepkisine yol açtı.
Vinicius Jr., kenara alındığı anda oldukça sinirli bir şekilde saha kenarına geldi ve yedek kulübesine yönelmeden doğrudan soyunma odasına gitti.
Ancak Vinicius Jr.'ın bir süre sonra soyunma odasından yedek kulübesine geri döndüğü görüldü.
İŞTE O ANLAR
Oyundan alınan Vinicius Junior'un sinirlendiği anlar. pic.twitter.com/t7JdNruDqE— FutbolArena (@futbolarena) October 26, 2025