LA LIGA | Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao, La Liga'nın 10. hafta maçında Estadio San Mamés'te Getafe'yi ağırlayacak. Oynadığı 9 lig maçında yalnızca bir kez 3 puan alabilen ev sahibi, seyirci avantajını da kullanarak 2. galibiyeti için sahaya çıkacak. Son haftalarda arka arkaya aldığı beraberlik ve mağlubiyetlerle 12. sıraya gerileyen Getafe ise 12. sırada bulunuyor. Peki Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Athletic Bilbao - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Athletic Bilbao - Getafe maçı, 25 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Athletic Bilbao - Getafe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Paredes, Vivian, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta

Getafe: Soria; Dakonam, Iglesias, Duarte; Femenia, Milla, Arambarri, Rico; Martin; Liso, Mayoral