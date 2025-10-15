Arda Güler'den Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..."

Son dakika spor haberleri: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan yıldız futbolcu teknik direktör Xabi Alonso ve takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Fransız basınına samimi açıklamalarda bulundu. L'Equipe'e konuşan yıldız oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"REAL MADRID'E GELİRKEN BANA PLAN AÇIKLANMIŞTI"
"Juni Calafat (Real Madrid şef scoutu) bana planı açıklamıştı. İlk sezonun zor geçeceğini söylemişti ve sadece Türkiye'de futbol oynamış bir oyuncu için bunun gayet mantıklı olduğunu belirtmişti. Ayrıca, Modric ve Kroos döneminin sonrasına hazırlandığımı da söylemişti. Her şey çok açık ve dürüst bir şekilde anlatılmıştı."
"İLK ANTRENMANDAN İTİBAREN REAL MADRID'DE OYNAYABİLECEĞİMİ HİSSETTİM"
"İki sezonluk bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duyduğun söylenmişti, bu konu hakkında ne düşünüyorsun?"
"Dünyanın en büyük kulübüne geldiğimin farkındaydım. Ama ilk antrenmanımdan itibaren burada oynayabilecek kaliteye sahip olduğumu hissettim. Başarılı olacağımdan asla şüphe duymadım."
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Kylian Mbappe'nin özellikleriyle benimkiler birbirini tamamlıyor. Birbirimizi gerçekten çok iyi anlıyoruz. Bazen maçtan önce konuşuyoruz, 'Bugün şunu ya da bunu denemeliyiz' gibi. Ama bazen sadece bir bakış bile yetiyor."
"MESUT ÖZİL VE CRISTIANO RONALDO İLE KARŞILAŞTIRILMAMIZ GÜZEL"
"Mbappe'yle oluşturduğun ikilinin, Özil ve Ronaldo ile karşılaştırılması hakkında ne düşünüyorsun?"
"Bu karşılaştırmayı duymak güzel. Onlar büyük işler başardılar ama en önemli başarılar her zaman tüm takımın sonucudur, asla sadece iki oyuncunun değil."
"XABI ALONSO 'KALEYE GEÇ' DESE GEÇERİM"
"Xabi Alonso'nun planlarına tamamen güveniyorum. Bir gün bana 'kaleye geç' dese, hiç düşünmem gider eldivenleri alırım."
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.