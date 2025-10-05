Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Celta Vigo-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta maçları ile devam ediyor. Celta Vigo ile Atletico Madrid'in kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli ara öncesi oynanacak son karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Celta Vigo-Atletico Madrid maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında oynanacak Celta Vigo-Atletico Madrid maçı 5 Ekim Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.