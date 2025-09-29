Barcelona Marc Bernal ile nikah tazeledi!

Barcelona genç yeteneği Marc Bernal ile sözleşme yeniledi.

Katalan ekibinden yapılan resmi açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 2029 yılına kadar kulüple yeni kontrata imza attığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FC Barcelona ile oyuncu Marc Bernal, sözleşmenin 2029 Haziran ayına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. İmza töreni, pazartesi sabahı kulüp binasında, Barcelona Başkanı Joan Laporta, birinci başkan yardımcısı Rafael Yuste ve futbol direktörü Deco'nun katılımıyla gerçekleşti."