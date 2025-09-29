CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Barcelona Marc Bernal ile nikah tazeledi!

Barcelona Marc Bernal ile nikah tazeledi!

Barcelona, genç futbolcusu Marc Bernal ile 2029 yılına kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 16:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona Marc Bernal ile nikah tazeledi!

Barcelona genç yeteneği Marc Bernal ile sözleşme yeniledi.

Katalan ekibinden yapılan resmi açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 2029 yılına kadar kulüple yeni kontrata imza attığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FC Barcelona ile oyuncu Marc Bernal, sözleşmenin 2029 Haziran ayına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. İmza töreni, pazartesi sabahı kulüp binasında, Barcelona Başkanı Joan Laporta, birinci başkan yardımcısı Rafael Yuste ve futbol direktörü Deco'nun katılımıyla gerçekleşti."

REKLAM
G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin!
DİĞER
Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! Penaltı öncesi ıslıklanmıştı...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü ile Pendikspor yenişemedi! Keçiörengücü ile Pendikspor yenişemedi! 16:28
Açık Boulder şampiyonası İstanbul'da! Açık Boulder şampiyonası İstanbul'da! 16:28
A. Efes Maccabi ile karşılaşacak A. Efes Maccabi ile karşılaşacak 16:17
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 16:15
UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev 16:14
F.Bahçe Beko'da Zagars şoku! F.Bahçe Beko'da Zagars şoku! 16:12
Daha Eski
Hasankeyf’te festivali heyecanı! Hasankeyf’te festivali heyecanı! 16:03
Barcelona Bernal ile nikah tazeledi! Barcelona Bernal ile nikah tazeledi! 16:01
Yağmur Tosun Türkiye rekoru kırdı! Yağmur Tosun Türkiye rekoru kırdı! 15:52
Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! 15:44
BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş Kocaelispor muhtemel 11'ler belli oldu mu? BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş Kocaelispor muhtemel 11'ler belli oldu mu? 15:38
Nice'te Fenerbahçe maçı öncesi deplasman endişesi! Nice'te Fenerbahçe maçı öncesi deplasman endişesi! 15:19